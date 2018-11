Sulz a. N. "Schiris" mit hohen Sangesqualitäten

Sulz-Dürrenmettstetten. Der Männergesangverein Eintracht Dürrenmettstetten präsentiert am Samstag, 10. November, den Schiedsrichterchor Zollernalb in der Gemeindehalle. Dieser Männerchor ist im Raum Balingen, Haigerloch, Hechingen sehr bekannt und beliebt. Bei den jüngsten drei Konzerten in der Balinger Stadthalle waren jeweils zwischen 500 und 700 Zuhörer anwesend.