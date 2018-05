Sulz a. N. Schäfer: "Mit dem Wolf müssen wir leben"

Herde ist weiter gezogen

Die Herde ist in der Zwischenzeit weitergezogen. Kira, so heißt die Hündin, die Aron begleitet, hat die Herde im Griff. Nur nachts werden die Tiere in einen eingezäunten Bereich getrieben.

"Mit dem Wolf müssen wir in Zukunft leben" meint Aron im Hinblick auf die aktuelle Wolfsdebatte. Seiner Meinung nach sollte die Population kontrolliert in einem bestimmten Bereich gehalten werden, so dass die Tiere Nahrung in der Natur finden und nicht darauf angewiesen sind, Nutztiere zu überfallen. Der Einsatz von Herdenschutzhunden werde sich nicht vermeiden lassen, meint der junge Schäfer. "Das ist natürlich ein zusätzlicher Kostenfaktor."

Doch was bewegt einen jungen Menschen, diesen Beruf zu ergreifen. "Ich möchte das, was sich mein Vater aufgebaut hat, weiterführen", betont Aron. Natürlich sei es auch die Verbundenheit zu den Tieren und zur Natur, die ihn seit Kindesbeinen an geprägt hätten. Aron blickt auf seine Herde. In der Zwischenzeit sind die ersten Schafe am unteren Rand des Hanges angekommen. Einige Schüler des Sulzer Gymnasiums kommen auf die Herde zu und fangen zaghaft an, die Tiere zu streicheln. "Als wir gestern mit unserer Herde hinter dem Gymnasium vorbeizogen, waren viele Schüler an den Fenstern zu sehen", erzählt Aron. Trotz ländlicher Region ist so eine Schafsherde doch immer ein Hingucker.