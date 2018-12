Sulz a. N. Sänger stimmen unter der Linde auf Weihnachten ein

Das "Little Chörle" hatte nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Friedhelm Plocher "Freedom", ein Lied aus Afrika vorgetragen. Mit "The First Noel" ging die weihnachtliche Reise weiter. "Joy to the World" war der nächste Titel, bei dem viele der Gäste leise mitsangen und mitsummten. Der gemischte Chor stimmte die Lieder "Heute kam ein Engel" und "Überm Stall von Bethlehem" an. Weitere folgten. Mit "Der Herr hat seinen Engeln befohlen" wurde ein Kanon zu Gehör gebracht. Die Mitglieder des "Little Chörle" sangen englisch, der gemischte Chor deutsch, entsprechend groß war der Beifall. Pfarrer Thomas Lehnardt ging in seinen Worten auf die Vielfalt der Weihnachtsbrödle ein. Solche Leckereien habe es zur Zeit der Geburt Jesu nicht gegeben. Jedoch habe Gott dem Volk Israel versprochen, es in ein Land zu führen, wo Milch und Honig fließen. Mit diesem Vergleich ging es zu den Genüssen fürs leibliche Wohl über. Gegen die Kälte half ein Glühwein. Verschiedene Weihnachtslieder, bei dem auch das Publikum mitmachte, wurden gesungen.