Sulz a. N. Rüdiger Hauser ist Bergfelder Fischerkönig

Bei den Erwachsenen brachte Jörg Bohnets schwerster Fang – eine Forelle – 800 Gramm. Er erreichte den dritten Platz. Gerd Grathwohl hatte eine Schleie mit 1400 Gramm am Haken, was ihm den zweiten Platz einbrachte. Und wie schwer ist nun der Karpfen, den Rüdiger Hauser am Haken hatte? Er wurde ja vorher auf viereinhalb Kilo geschätzt. Weit gefehlt: 5 870 Gramm zeigte die Waage an. Damit war eindeutig, dass der erste Platz an Rüdiger Hauser gehen musste. Von Beifall begleitet überreichte der erste Vorsitzende Jörg Bohnet die Präsente an die Platzierten und den Pokal an die Sieger. Da Rüdiger Hauser auch im vergangenen Jahr bereits den ersten Platz belegt hatte, könnte er laut Reglement bei einem ersten Platz beim nächsten Königsfischen den Wanderpokal dauerhaft übernehmen. Nach der Siegerehrung grillten die Fischer bei ihrer idyllisch gelegenen Hütte und feierten ihre Sieger.