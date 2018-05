Sulz a. N. Rückblick auf 60 Jahre Berneuchener Haus in Wort und Bild

Er betonte, was es heißt ,sich zu öffnen und aufgeschlossen zu sein für den Geist des Pfingstfestes. In seinem Grußwort schreibt er: "Auch über die landeskirchlichen und konfessionellen Grenzen hinaus spannt sich das Wirken des Berneuchener Hauses Kloster Kirchberg, das in seiner 60-jährigen Geschichte immer auch ein Ort der Ökumene war." Vor allem das gottesdienstliche Leben sei immer ökumenisch ausgerichtet – seien es die Stundengebete und auch die Feier der evangelischen Messe. "Das Berneuchner Haus ist dabei der spirituelle Dienst an den Menschen. Auf dem Kirchberg werden Menschen gestärkt und erfahren Zurüstung für ihr Leben."

Im Anschluss an den Gottesdienst lud der geistliche Leiter des Kloster Kirchberges Michael Gössling zur Eröffnung der Fotoausstellung ins Konventgebäude ein. Dort begrüßte der Vorsitzende des Vereins Berneuchener Haus, Steffen Bohnet, die Gäste mit den Worten: "Wir möchten mit dieser Ausstellung einen Rückblick auf 60 Jahre Berneuchener Haus geben. Was ich persönlich auffallend finde ist das, dass wir vier von acht Kästen bezeichnet haben mit "Menschen auf dem Kirchberg". Das sei kein Zufall, weil die Menschen das höchste Gut seien.

In ihrem Grußwort betonte die Bürgermeister-Stellvertreterin Cornelia Bitzer-Hildebrand den Stellenwert des Kirchbergs. Seit der Gemeindereform im Jahr 1974 gehöre Renfrizhausen und damit der Kirchberg zur Stadt Sulz. "Das Berneuchener Haus ist ein Mittelpunkt der geistlichen und touristischen Besonderheiten unserer Stadt geworden und heute aus den kulturellen Angeboten nicht mehr wegzudenken."