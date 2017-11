Sulz a. N. Römerkeller feiert 2018 Jubiläum

Sulz. Der Berichtszeitraum waren die beiden vergangenen Jahre. Ob jiddische und belgische Abende im Vorfeld der Krakau- und Antwerpen-Fahrten, Stuttgarter Schauspielgruppe, Schwäbisch-Alemannisches mit Pius und Carmen Jauch oder Renaissance-Musik und Tanz in der Klosterkirche Bernstein, die kulturellen Angebote waren gut besucht und die Ausgaben durch die Eintrittsgelder abgedeckt, so der Vorsitzende Müller. Möglicherweise wird der irische Musikabend wiederholt.

Beliebt seien die Märchenlesungen im Wasserschloss Glatt gewesen, eine Schulklasse besuchte das Museum im Rahmen einer Römerwoche. Auch eine Gruppe Sulzer Lehrer informierte sich kürzlich vor Ort, ebenso meldeten sich immer wieder Jahrgangsgruppen an. Viel Lob gab es für die Stadtführungen von Klaus Schätzle.

Für 2018 sind folgende Aktivitäten geplant: Am 10. März heißt es in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Asyl "Meine Geschichte für Euch". Zwei Syrierinnen und eine Rumänin werden auf Deutsch aus ihren Ländern berichten, was der Auftakt zu einer neuen Veranstaltungsreihe sein könnte. Am 17. März wird es einen musikalischen Abend mit dem "Trio Jordani" geben.