Sulz a. N. Rezepte sind ein Familiengeheimnis

Die Bäckerei Kopp beschäftigt insgesamt neun Mitarbeiter, zwei davon in der Produktion. Der Familienbetrieb besteht seit 325 Jahren. Johann Kopp hat die Bäckerei 1693 in der Mühlstraße gegründet. Sabine und Karl Kopp führen sie nun in der 13. Generation. Es ist die einzige noch verbliebene backende Bäckerei in der Sulzer Kernstadt. Damals, zur Gründungszeit, war die Konkurrenz wesentlich größer. In Sulz gab es bis zu 27 Bäckereien, die aber wohl großteils im Nebenerwerb betrieben wurden. Johann Kopp war gleichzeitig Fischer am "Krebs-Neckerle", das zwischen Neckar- und Brühlstraße in den Neckar mündete. Der Bach ist inzwischen verschwunden. "Mein Ur-Ur-Großvater war Bierbrauer", erzählt Karl Kopp. Dessen Kenntnisse als Mälzer waren für einen Bäcker ganz nützlich, denn Malz verwende man immer noch zum Brötchenbacken.

Der Handwerksbetrieb wechselte im Laufe der Zeit seinen Standort. Johannes Kopp hatte seine Backstube 1798 in der Bergstraße 3, Gottfried Kopp backte ab 1851 in der Vorstadt im späteren Gasthaus Kanne. Karl Ludwig Kopp, der Urgroßvater des heutigen Inhabers, kaufte am 12. April 1892 dann das Haus in der Brühlstraße 4 von Bäcker Georg Pfau. Dort befindet sich die Bäckerei heute noch. Karl Gustav Kopp, seit 1960 Eigentümer, modernisierte das Geschäft im Jahr 1963 und installierte einen vollbeheizbaren Etagenbackofen. Das war der erste dieser Art in der weiteren Umgebung.

Sein Sohn Karl absolvierte 1981 die Meisterprüfung in Stuttgart. Mit seiner Frau Sabine übernahm er die Bäckerei 1988. Das Ehepaar gestaltete den Betrieb um und eröffnete ein Jahr später ein modernes, freundliches Ladengeschäft.