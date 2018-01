Sulz a. N. Reporter erlebt Schattenseiten der Fasnet

Es ist Freitagabend, 19 Uhr. Der Nachtumzug beginnt. Mein Kollege und ich stürzen uns als Kamerateam mitten ins Getümmel. Klar, dass wir in der vordersten Reihe einiges abbekommen: Wir werden mit Schweineblasen "ausgepeitscht", mit Würsten und Brezeln gefüttert, "dürfen" Umzugsschnäpse probieren – sie schmecken grauenhaft. Man schmiert uns Farbe ins Gesicht, uns werden mindestens zehn mal die Hüte geklaut. Nun gut, etwas Schabernack gehört dazu.

Wenig später stehen wir mitten in einer Gruppe Hexen, die sich mächtig ins Zeug legt, uns zu ärgern: Mein Kollege wird von drei Maskenträgern bearbeitet, ich filme. Konzentriert achte ich darauf, die Gruppe im Fokus zu behalten. Plötzlich spüre ich eine fremde Hand an einer Stelle meines Körpers, an die sie definitiv nicht hingehört. Ich kann es nicht fassen. Eine Hexe greift mir in den Schritt.

Es bleibt nicht viel Zeit darüber nachzudenken, denn eine der Hexen, die inzwischen wild um meinen Kollegen herumtanzen, springt gegen die Kamera, die ich fest umklammert halte. Dabei bricht ein Stück der Kamera ab, es landet klirrend auf der Straße. Mist. Ich rufe laut: "Halt, Equipment beschädigt!" Alles hält kurz inne. Doch während mein Kollege den Schaden begutachtet, entfernt sich die Hexengruppe zügig – mit meinem Hut, den ich nun endgültig nicht mehr wiedersehen werde.