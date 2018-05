Sulz a. N. Regen hält den ganzen Tag an

So begann das Fest bei heftigem Regen, der dann den ganzen Tag auch anhielt. Die Zahl der Besucher, die sich in der beheizten Hütte und dem aufgebauten Zelt sammelten, hielt sich in Grenzen. Auch kamen immer wieder wetterfeste Wanderer vorbei, sodass durchgehend Betrieb am Grill und an der Getränketheke herrschte. Die vorbereitete Kinder-Olympiade wurde in den wenigen Trockenphasen zur Freude der Kinder durchgeführt. Um 16 Uhr wurde dann ein vorzeitiges Ende der Hockete beschlossen. Dennoch war der Albverein zufrieden mit dem Fest und hofft auf ein besseres Wetter im kommenden Jahr.