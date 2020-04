Sulz a. N. Regeln zu Maskenpflicht werden erweitert

Überrascht habe ihn allerdings die Aussage in sozialen Medien, in Sulz sei es zu unsicher. Das Gegenteil sei der Fall: Wenn die Hygienemaßnahmen, das Abstandhalten und die Maskenpflicht eingehalten werden, dann habe man mehr Sicherheit.

Allgemeinverfügung bleibt in Kraft

Inzwischen werden Stoffmasken auch verschiedentlich hergestellt und angeboten. Die Stadt hat bei Kipp Car Comfort Systems 1000 Stück gekauft. Sie sind zum Einkaufspreis im Dorfladen in Glatt, im Hofladen Schneckenburger in Bergfelden sowie bei der Firma Stiehle und bei Biomammut ab heutigen Donnerstag erhältlich. Vor Ort überreichte Hieber Gerald Fauser eine Kiste mit diesem Masken für den Markt.

Wenn Baden-Württemberg am Montag die Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Pesonennahverkehr einführt, dann bleibt die Sulzer Allgemeinverfügung dennoch weiter in Kraft. Sie gehe in einigen Punkten, die der Stadt wichtig seien, darüber hinaus. So sollen auch am Arbeitsplatz Masken getragen werden, sofern Abstandhalten zum Kollegen nicht möglich ist. Das gelte auch bei Fahrgemeinschaften im Auto. Ausgenommen sind Familienmitglieder.

Die Verordnung enthält noch weitere Ausnahmen, etwa wenn man sich unter freiem Himmel bewegt und der Mindestabstand gewährleistet ist. Auch könne es vorkommen, dass manche gesundheitliche Probleme mit Masken haben. Wenn sie ein ärztliches Attest vorlegen, sind sie ebenfalls von der Pflicht entbunden. Dies ist neu in die Verfügung aufgenommen worden.

Keine Ausnahme gibt es für Schüler und Lehrer in weitergehenden Schulen beim Unterrichtsstart Anfang Mai. In manchen Klassenräumen könne der erforderliche Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden.

Bei Edeka wird am Eingang auf das Maskentragen hingewiesen. Auch wird kontrolliert, dass nicht zu viele Kunden gleichzeitig im Markt sind, und Schlangenbildung an der Kasse wird vermieden. Wer keine Maske mitbringt, bekommt eine am Eingang. Eine Spende von einem Euro pro Exemplar geht an Pestalozzi-Einrichtungen. "Masken machen die Stadt sicher", ist Fauser überzeugt.