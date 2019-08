Sulz a. N. Rechtsradikaler greift zu Baseballschläger

Der Schläger, meinte der junge Mann, sei ein Sammelobjekt: "Ich habe ihn gekauft, weil er mir so gut gefällt." Dazu gehöre auch der Teleskop-Schlagstock, der bei einer Hausdurchsuchung durch die Polizei konfisziert worden sei.

"Alles ein bisschen komisch", kommentierte Richter Heuer die Ausführungen. "Das hätte man anders regeln können." Er habe ein Aggressionsproblem und wolle sich deshalb in psychologische Behandlung geben, entgegnete der Angeklagte.

Der Geschädigte war nicht vor Gericht erschienen. Aus gutem Grund, wie ein Zeuge meinte. Das Opfer habe verschiedenen Personen anstößige Nachrichten und Bilder seines Gemächts geschickt. Er selbst sei einmal im Auto des Geschädigten eingeschlossen und dazu aufgefordert worden sein, ihn oral zu befriedigen. "Der ist pervers und sexgeil", so der Zeuge über den Geschädigten. Auch den Angeklagten habe der junge Mann immer wieder bedrängt. "Er wollte dem Ganzen so wohl ein Ende setzen", meinte der Zeuge mit Blick auf den 20-Jährigen.

Ein Polizeibeamter bestätigte, dass der Geschädigte wegen eines Sexualdelikts auffällig gewesen sei. Zum Angeklagten wusste er zu sagen, dass dieser schon bei Streitigkeiten mit Flüchtlingen am Bahnhof in Erscheinung getreten sei.

Rechtsnationale Gesinnung

Bei der Hausdurchsuchung, die wegen Bedrohung mit einer verbotenen Waffe stattfand, habe man mehrere Exemplare gefunden. Auch sei ein großes Hakenkreuz an der Zimmerwand aufgefallen.

Das erkläre auch die Aufkleber mit "Deutschland, meine Heimat" auf dem Baseballschläger, meinte Heuer. "Nur weil man eine rechtspolitische Meinung hat, ist man kein Nazi", verteidigte sich der 20-Jährige. Weil er derartige Symbole auch mit dem Handy fotografiert hat, komme nun ein weiteres Verfahren auf ihn zu, klärte Richter Heuer den 20-Jährigen auf.

Auf Nachfrage gab der junge Mann zu, dass er etwa seit zwei Jahren in der rechtsnationalen Szene unterwegs sei und regelmäßig zu Kundgebungen nach Thüringen fahre. "Ich möchte nicht mehr so tief in dieser Sache drin sein", zeigte sich der 20-Jährige aber auch einsichtig.

"Sie wirken eher wie ein naiver Jugendlicher und sind verführungsgefährdet", stellte Heuer fest. Nun sei es wichtig, dass der junge Mann nach diversen Brüchen in seiner Kindheit und Jugend, etwa Aufenthalten in einer Pflegefamilie und einer Jugendhilfeeinrichtung, "wieder in die Spur" komme. "Das ist eine hochgefährliche Sache. Sie grenzen sich aus und machen sich strafbar", redete Heuer dem Angeklagten wegen seiner radikalen politischen Einstellung ins Gewissen. Staatsanwältin Maren Lorer sprach sich angesichts der Entwicklungsdefizite für Jugendstrafrecht aus.

Amtsgerichtsdirektor Wolfgang Heuer verurteilte den 20-Jährigen zu einer Woche Dauerarrest. Zudem muss er ein Anti-Aggressions-Training absolvieren. "Ich hoffe auf eine Kehrtwende. Sie müssen aus diesem Kreis ausbrechen. Damit gefährden Sie auch alles, was Sie sich aufgebaut haben. Kein Betrieb möchte einen rechtsradikalen Mitarbeiter", sagte Heuer eindrücklich.