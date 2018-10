Sulz a. N. Rathaus erst 2019 vollständig fertig

Der Elektriker ist momentan im Haus. Armin Siedler zeigt an die am Rand geöffnete Decke im Sitzungssaal: Hier verlaufe die Haupttrasse für die Elektrokabel. Die Elektrik wird fürs ganze Haus neu installiert. Es werden stromsparende LED-Beleuchtungen und neue Heizkörper montiert. Der alte Öltank ist entsorgt, ein kleinerer Glasfaser-Tank hat ihn im Erdgeschoss ersetzt. Als nächstes wird die Dämmung auf dem Verputz der Wände aufgebracht. Das sanierte Rathaus bekommt neben dem Haupteingang noch einen barrierefreien Eingang von der Kirchstraße her. Die Tür ist bereits nach oben versetzt worden, das Gelände davor wird aufgefüllt. Vorgesehen ist auch, dass das begrünte Flachdach des Feuerwehrgerätehauses erneuert wird. "Das wird die Terrasse für den Ortsvorsteher", meint Sackmann scherzhaft. Schön wär’s: An eine Nutzung des Flachdachs sei nicht gedacht, sagt Armin Siedler.

Die Sanierung des Rathauses sollte ursprünglich schon im November abgeschlossen sein. Daran ist nicht zu denken: Es sei schwierig gewesen, bei der guten Auftragslage Handwerksbetriebe zu bekommen, teilt Siedler mit. Der Baubeginn war daher auch später. Absehbar ist, dass Ende Dezember und Anfang Januar das Jugendbüro vom zweiten Obergeschoss ins erste Geschoss ziehen kann. Die Sanierungsarbeiten werden dann oben fortgesetzt. Auch die Wohnung im dritten Obergeschoss wird renoviert.

Sackmann ist über die Verzögerung nicht unglücklich. Ein Umzug der Geschäftsstelle noch vor Weihnachten wäre wieder mit großem Aufwand verbunden. "Mir reicht’s im nächsten Jahr", meint er.

Die Arbeiten gingen bisher unfallfrei von statten. Nach einem heftigen Regen hat es lediglich einen kleinen Wasserschaden gegeben. Dieser sei inzwischen behoben. Rund 800 000 Euro kostet die Rathaussanierung. Zumindest nach aktuellem Stand sei man im Kostenrahmen, so Siedler. Weil das Rathaus im Bergfelder Sanierungsgebiet liegt, übernimmt das Land 60 Prozent der Kosten.

Siedler will sich auf einen Fertigstellungstermin nicht festlegen. Martin Sackmann hat allerdings den 26. Mai 2019 fest im Blick. An dem Tag finden die Kommunalwahlen statt: "Bis dahin wollen und müssen wir wieder im Rathaus sein." Der Wahltag soll gleichzeitig ein Tag der offenen Rathaustür für die Bergfelder Bevölkerung sein.