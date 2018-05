Sulz a. N. Raritäten der Feuerwehrgeschichte

Die von der in Stuttgart ansässigen Firma Heinrich Kurtz gefertigte Spritze hatte, wie damals üblich, einen Kasten, in den das Löschwasser mit Ledereimern gefüllt wurde. Mit hohem Druck konnte eine Wurfweite von bis zu 35 Meter erreicht werden. Wie der Name besagt, war Spritze bereits in der Lage, das Löschwasser anzusaugen, sodass, wenn man sie an einer Entnahmestelle aufstellte, der Löschwassertransport mit Eimern entfiel.

Mit dabei im Korso und in der Ausstellung ist auch das kürzlich vom Verein zur Erhaltung alter Feuerwehrfahrzeuge und Geräte Sulz wieder instandgesetzte TLF 15. Das im Jahr 1950 von der Karlsruher Firma Metz gebaute Fahrzeug basiert auf einem Fahrgestell von Daimler-Benz, dem L 3500. Aus der Bezeichnung geht die Nutzlast von 3500 Kilogramm hervor. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem 90 PS starken Diesel-Motor mit 4560 ccm Hubraum. Die Mannschaftskabine ist für sieben Mann Besatzung ausgelegt. Das von Metz auf einem Daimler-Fahrgestell aufgebaute Fahrzeug war zu dieser Zeit sehr beliebt und ein Verkaufsschlager. Das Besondere am Sulzer Fahrzeug ist der offene Pumpenstand am Heck. Bei den meisten anderen Fahrzeugen dieser Art ist die Heckpumpe in den Fahrzeugaufbau eingebaut. Die Fischinger Abteilung stellt auch eine zweistufige Feuerlöschkreiselpumpe aus dem Jahr 1963 aus. Die von der Firma Bachert hergestellte Pumpe war zu dieser Zeit ein technisches Highlight. Durch Anordnung von zwei Rädern auf der Pumpenwelle konnte die Pumpe im Einsatz mit niedrigeren Drehzahlen betrieben werden. Der zweistufige Gasstrahler zur Entlüftung der Pumpe und der Saugleitung war ebenfalls ein Novum.

Am Sonntag, 15. Juli, um 10 Uhr treffen sich die fahrbaren Oldtimer im Fischinger Gewerbepark Obere Talwiesen. Die Fischinger rechnen mit etwa 20 Fahrzeugen. Um 10.30 Uhr setzt sich dann der Korso in Bewegung und fährt über die L 424 bis zur unteren Neckarbrücke, biegt dort in die Burg-Wehrstein Straße ein. An Kirche und Rathaus vorbei geht es dann über die Neckarbrücke zum Feuerwehrgerätehaus. Entlang der Strecke gibt es für die Fotografen sicherlich die Möglichkeit, die Feuerwehr-Oldtimer vor einer besonderen Kulisse abzulichten. Auf der Wiese am Gerätehaus bleiben Fahrzeuge bis 16 Uhr zur Besichtigung ausgestellt. Dort werden zusätzlich andere altertümliche Feuerwehrgerätschaften wie Hydrantenkarren und alte Tragkraftspritzen gezeigt. Den ganzen Sonntag über versorgt die Feuerwehr ihre Gäste im und ums Feuerwehrgerätehaus mit Speis und Trank.