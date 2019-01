Sulz a. N. Projekt in Holzhausen hat Vorrang

An der Stadt liegt’s nicht: Aus Sicht von Bürgermeister Gerd Hieber sind die Hausaufgaben gemacht. "Wir haben einen genehmigten ELR-Antrag für den Dorfgemeinschaftsraum", sagt er – und mit der Firma von Dieter Kopp aus Mühlheim auch einen Investor. Oberhalb des Rathauses liegt das Grundstück, auf dem ein Mehrfamilienhaus gebaut werden soll. In dem Gebäude soll der Dorfgemeinschaftsraum eingerichtet werden.

Eigentlich waren, so Hieber, bereits im Juli vergangenen Jahres alle Verhandlungen abgeschlossen, als Kopp dann weitere Forderungen eingebracht habe. Er wollte, dass die Stadt in Holzhausen den Seltenweg erschließt. Das wurde Anfang November zugesagt. Außerdem habe der Gemeinderat beschlossen, an den Investor zwei Flächen zum Bau des Mehrfamilienhauses zu verkaufen und sich beim Dorfgemeinschaftsraum einzukaufen. Ende 2018 habe Kopp dann das Signal gegeben, er sei bereit, das Projekt zu realisieren.

Allerdings ist noch eine weitere Hürde zu nehmen. Dieter Kopp ist auch Stadtrat in der Fraktion der CDU. Grundsätzlich gelte, dass bei Grundstücksgeschäften zwischen der Stadt und einem Mitglied des Gemeinderats die Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde erforderlich sei. Die Genehmigung sei beim Landratsamt beantragt worden. Wenn sie erteilt werde, könnten die Kaufverträge abgeschlossen werden.