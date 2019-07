Sulz a. N. Programm für Flugfest wegen Unwetter reduziert

Trotz des reduzierten Programms gab es viel zu sehen. Hunderte von Besuchern stellten sich an beiden Tagen ein. Die diversen Militärflugzeuge im Kleinformat faszinierten auch am Sonntag. Bis zu 400 Meter stiegen die Modelle in die Höhe und machten dazu einen Lärm wie die großen Flugzeuge.

Viele der Kunstflieger, die absagen mussten, machten mit dem Auto einen Abstecher nach Sulz. Am meisten los war am Sonntagnachmittag. Die Sulzer Piloten sorgten dafür, das jeder Interessierte einen Rundflug bekam. Drei Männer meldeten sich gleich als Flugschüler an. Der Verein hat vor, einen weiteren Flieger anzuschaffen.

Der Erfolg und die nicht verbrauchten Sponsorengelder haben zur Folge, dass es im kommenden Jahr wieder ein Flugplatzfest geben soll, dann aber im Herbst mit Ausweichtermin.