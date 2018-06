Sulz a. N. Profi bringt die Noten zum Swingen

Dann arbeitet er mit der Band. Die die Melodie führenden Trompeter sind ein bisschen schüchtern, die Posaunen zu laut. Mehl singt die Melodie vor: "dudua dua duadu", die Bläser singen in der gleichen Betonung nach. Das soll alles gleichmäßig, ohne Überbetonung einzelner Noten ineinander fließen. "Ist euch das theoretisch klar? Ihr guckt so zweifelnd." Mehl lässt Phrasen wiederholen. Posauen und Saxofone nun extra.

"Schon besser, die Noten leben", lobt Mehl mal wieder zwischendurch. Big-Band-Leiter Martin Schneider macht sich immer wieder Notizen und lässt sich am Bühnenrand noch eine Pizza schmecken. Zum Essen bleibt den Spielern keine Zeit. Sie müssen einige Stunden lang mit dem Profimusiker intensiv üben.

"Satin Doll" ist ein dankbares Stück fürs Orchester. Soloeinlagen haben Posaune, Trompete und Saxofon. Schneider hat mit der Big Band insgesamt sieben Titel vorbereitet, unter anderem "Hello" von Adele, "What a Wonderful World" oder "Libertango". Was für den Auftritt ausgewählt wird, bestimmt am Ende Magnus Mehl.

Das Mehl Consortium tritt im zweiten Teil des Konzerts auf. Die Band beleuchtet in ihrem aktuellen Programm "City News" mit ganz persönlichen Eindrücken und Stimmungen Orte und Plätze. Die Gruppe hat sich dabei ganz dem modernen, unverbrauchten Jazz verschrieben. Die Veranstaltung findet am morgigen 8. Juni ab 20 Uhr in der Stadthalle statt. Karten fürs Konzert kosten zehn Euro im Vorverkauf und zwölf Euro an der Abendkasse (ermäßigt sieben beziehungsweise neun Euro). Vorverkaufsstellen sind die Kreissparkasse in Sulz, das Bürgerbüro in Sulz, die Buchlese und das Sekretariat des Albeck-Gymnasiums.

