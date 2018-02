Sulz a. N. Produktion mit moderner Technik

Sulz. "Wir hinterlassen EinDruck", ist das Motto der Übungsfirma am Albeck- Gymnasium in Sulz. Geschäftsführer Julian Klingenstein eröffnete am Mittwochabend die Hauptversammlung der Schülerfirma Albeck Print und führte zusammen mit Sarah Herrmann, Assistentin der Geschäftsführung, souverän durch die Tagesordnung. Zur Firma gehören 13 Schüler des Wirtschaftskurses am Albeck-Gymnasium.