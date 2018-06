Sulz a. N. Preise und Belobungen

Der Wirtschaftspreis für besondere Leistungen in der Kaufmännischen Berufsschule geht in diesem Schuljahr an Vanessa Hauser, Klasse W3KI.

Sulz. Für die Schüler der Abschlussklassen der Kaufmännischen Berufsschulen Oberndorf-Sulz war es ein großer Tag. Für Freitagabend hatten Rektorin Susanne Galla und Fachbereichsleiter Mark Adamo zur Abschlussfeier eingeladen. Im voll besetzten Raum hieß Galla die Absolventen, Ausbilder, Kollegen und Eltern willkommen. Ihre neunjährige Tochter Emilia hatte ihr eine Rede vorbereitet.

"Juhu fertig, was Großes habt ihr nun vollbracht, die Prüfung habt ihr jetzt geschafft. Das Mündliche ist einfach, nur reden, reden, reden; doch da fällt mir ein, man muss vorher noch überlegen. Doch nicht so viel denken, einfach nur reden, denn so entsteht der größte Segen." so lautete die wichtigste Botschaft aus der Rede.

Die Ausbildung sei geschafft, doch nun komme eine neue Herausforderung. Wer heute bei den Guten sei, werde vielleicht in ein paar Jahren von jenen überholt, die heute nicht so gut sind. Mit einem Tages-Motto während des Erasmus-Projekts in Spanien "Life is hard, but not today" beendete Galla ihre Rede und rief zum Feiern auf.

Michael Schmid, Vertreter der Kreissparkasse Rottweil, zitierte aus der Einladung "Abschiede sind Tore in eine neue Welt" von Albert Einstein. Der Abschied von der Schule sei ein Meilenstein. Mit einem Berufsabschluss stünden den Absolventen viele Möglichkeiten offen. Er rief dazu auf, diese Möglichkeiten zu erkunden und wünschte dabei viel Spaß.

Die Kreissparkasse lobt für die beste Leistung der Abschlussklassen im Kaufmännischen Fachbereich den Wirtschaftspreis aus. In diesem Jahr geht der Preis an Vanessa Hauser aus der Abschlussklasse der Industriekaufleute, die ihre Ausbildung bei der Firma E. Gfrörer & Sohn KG in Empfingen absolvierte. Galla zeigte sich überrascht von dem Stapel an Preisen und Belobigungen, die es zu vergeben galt. Das sei auch dem Einsatz der Lehrkräfte zu verdanken, denn ohne einen guten Unterricht käme diese stattliche Anzahl nicht zusammen.

Videoclip zeigt Szenen der Absolventen

Fachbereichsleiter Mark Adamo hatte einen Videoclip vorbereitet, der einzelne Szenen mit den Absolventen aus der Zeit an der Schule zeigte. Alle Anwesenden hatten ihren Spaß dabei und erinnerten sich gerne an die Szenen aus dem Klassenzimmer und auch bei den Events außerhalb der Schule. Eric Scheibe als Vertreter der Schüler bedankte sich bei den Lehrern, die die Absolventen begleitet haben. Mit den Worten "Danke für die Kraft und Zeit, die ihr aufgewendet habt, um uns zu diesem Erfolg zu führen", schloss er seine Rede und übergab im Namen der Absolventen ein Präsent an die Lehrer. Adamo erinnerte in seiner Rede an Höhen und Tiefen währen der Zeit an der Berufsschule. "Wir wollen innehalten und uns an die Gemeinsamkeiten erinnern." Aus Jugendlichen seien nun Erwachsene geworden. Mit der Frage: "Seid ihr bereit für einen neuen Lebensabschnitt?" bat er allen Anwesenden mit in den Garten ans Lagerfeuer zu kommen. Dort las er "Das Märchen von der traurigen Traurigkeit" vor. Es handelt von zwei alten Frauen, die sich unterhalten. Die eine, die Traurigkeit, schildert all jene Erlebnisse, die ihren Namen rechtfertigen. Die zweite, die sich das alles anhört, outed sich am Ende und stellt sich vor: "Ich, ich bin die Hoffnung!"

"Ich wünsche euch allen, dass ihr die Hoffnung nie verliert, dazu muss man seine Sorgen loswerden", schloss Adamo seine Geschichte. Er bat alle, sich ihre Sorgen auf einen Zettel zu schreiben, und diesen dann ins Lagerfeuer zu werfen.

Nach diesem besinnlichen Teil lud der Fachbereichsleiter alle ein, sich am vorbereiteten Buffet zu bedienen.