Sulz a. N. Praktisches und Interessantes

Sulz-Glatt. Vielfältig, farbenfroh und von unglaublicher Kreativität, so präsentiert sich die Ausstellung des Vereins Freizeitkunst Nordschwarzwald. 17 Vereinsmitglieder und 22 Gastaussteller präsentieren im Wirtschaftsgebäude des Wasserschlosses seit Pfingsten ihre Objekte. Nach der großen Osterausstellung in Baiersbronn überraschen die Hobbykünstler jedes Jahr in Glatt die Besucher aufs Neue mit praktisch umgesetzten Ideen.