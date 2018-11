Sulz a. N. Prädikanten-Ausbildung ist ein sehr wichtiges Anliegen

"Da die Kirchensteuerentwicklung von den wirtschaftlichen Gegebenheiten abhängt und es da gerade sehr gut läuft, können wir für die nächsten Jahre optimistisch sein", erläuterte Jürgen Herre von der kirchlichen Verwaltungsstelle. Dass es in den kommenden Jahren deutliche Veränderungen bei den Kirchenmitgliederzahlen geben werde, verschwieg der Verwaltungsfachmann nicht. Von den Vertretern der örtlichen Kirchengemeinden im evangelischen Gemeindehaus in Sulz wurden die finanziellen Grunddaten positiv aufgenommen. Die Umlage, über die sich der evangelische Kirchenbezirk finanziert und die von den einzelnen Kirchengemeinden aufgebracht werden muss, verändert sich nämlich kaum.

Bezirksrechnerin Traude Mangold stellte einen soliden Jahresabschluss 2017 und einen umfangreichen Haushaltsplan 2019 vor. Von der konkreten Arbeit, die in Finanzplänen als Zahlenfolgen aufgelistet sind, berichteten Dekan Ulrich Vallon und Schuldekan Hans Jörg Dieter.

Der Sulzer Dekan erinnerte zunächst daran, dass es seit 50 Jahren Pfarrerinnen in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg gibt. Ausgehend vom geschichtsträchtigen Datum des 9. Novembers betonte er: "Es gab und gibt immer wieder Zeiten in der Geschichte, in denen es wichtig ist, sich an die Identität von Kirche und christlichem Glauben zu erinnern." Die Klarheit, was die christliche Glaubensgrundlage betrifft, habe die Kirche durch manch schwere Zeit geführt. Sie sei daher auch für gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklungen, aber auch für innerkirchliche Veränderungen notwendig. Auch im Blick auf den Pfarrplan 2024. "Seitdem die Bezirkssynode diesen beschlossen hat, haben sich Gemeinden auf den Weg gemacht und erste Schritte eingeleitet." Insgesamt nehme er eine große Bereitschaft wahr, die anstehenden Veränderungen aktiv mitzugestalten. Dekan Vallon erklärte anhand einer Landkarte auch den Diakonatsplan. Damit setze man rechtliche Vorgaben der Landeskirche um und sorge für eine möglichst gute Verteilung der Diakone.