Sulz a. N. Pfarrer Döttling: Advent ist die Zeit der Spannung

Die liebevoll dekorierten Tische ließen vorweihnachtliche Stimmung aufkommen. Ortvorsteher Helmut Pfister begrüßte die Gäste, darunter Gemeindereferentin Antje Perktold von der katholischen Seelsorgeeinheit und Pfarrer Döttling von der evangelischen Kirchengemeinde. Im Anschluss las Pfister eine besinnliche Weihnachtsgeschichte vor. Sie handelt von eine älteren Frau, die mit einem in Seidenpapier gehüllten Rosenstrauß im Schnee unterwegs ist Rings um sie her sind viele Männer der Stadt mit Schneeschippen beschäftigt. Sie muss zur Bushaltestelle auf die andere Seite der Straße. Plötzlich löst sich ein junger Mann aus der Gruppe, schnappt sich eine rot-weiß-rot gestreifte Fahne und bringt die ältere Frau über die Straße. In diesem Moment halten alle Autos an, die Fußgänger verharren. Auf der anderen Straßenseite angekommen zieht die alte Frau eine Rose aus dem Seidenpapier und überreicht sie dem jungen Mann. Dieser verbeugt sich, steckt die Rose in einen Schneehügel und setzt seine Arbeit fort.

Nach der Geschichte ließen sich die Gäste Kaffee und Kuchen munden. Von Antje Perktold an der Gitarre begleitet sangen alle zusammen "Wir sagen euch an den lieben Advent". Pfarrer Döttling trug das Gedicht "Es ist Advent" von Hilde Fürstenberg vor. Darin wird beschrieben wie aus den tristen Tagen im November Tage des Lichts, des Advents werden. "Zu Hause durften meine Geschwister und ich das Wohnzimmer drei Wochen vor Weihnachten nicht mehr betreten. Doch eines Tages hatte ich die Gelegenheit, heimlich zu spicken und sah mein Geschenk. Als dann die Bescherung kam, konnte ich mich nicht mehr so richtig freuen", erzählte Döttling. Mit diesem Beispiel zeigte er auf, dass der Advent die Zeit der Spannung auf das Weihnachtsfest ist, und wir nicht zu viel Weihnachten in den Advent packen Sollen.

Nach einer Pause gesellte sich ein Bläserquartett des Musikvereins zu den Senioren. Mit dem Lied "Alle Jahre wieder" eröffneten die Musiker den Reigen weiterer Lieder, bei denen alle kräftig mitsangen.