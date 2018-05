Sulz a. N. Petition für den Naturkindergarten

Sulz. Wie mehrfach berichtet, wollen die Hauptinitiatoren Diana Kohler aus Aistaig und Helmut Siegl, Bauernhofpädagoge und Leiter des Schiltacher Bauernhofkindergartens, auf dem Anwesen von Frank Lamprecht die "Kita Natura Neckartal" einrichten.

Der Kommunalverband Jugend und Soziales habe mittlerweile die Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt, teilt Diana Kohler mit. Es müssten allerdings noch einige Vorgaben abgearbeitet werden. Beispielsweise müssten ein Zaun errichtet werden, sanitäre Anlagen vorhanden und die Trinkwasserqualität gewährleistet sein. Das könne jedoch erst erledigt werden, wenn die Kita in den Kindergartenbedarfsplan der Stadt Sulz aufgenommen sei. Die Gemeinderatssitzung mit diesem Tagesordnungspunkt sei ursprünglich für Ende April/Anfang Mai geplant gewesen. Jetzt finde sie am 18. Juni statt.

"Wir haben auch die Eltern motiviert, auf die Stadt zuzugehen", berichtet Diana Kohler. Diese seien gebeten worden, an die Verwaltung zu schreiben und damit aufzuzeigen, warum sie gerade diesen und keinen anderen Kindergarten wollten.