Sulz a. N. Partner kommt mit dem Nachwuchs aus eigenen Reihen

Noch ist sie zu sehen – "Mary Poppins" im Musical in Stuttgart. Am Samstagabend stellte die Fischinger Musiker die Nanny in den Mittelpunkt, fast alle Lieder die es im Musical zu hören gibt, hatten auch die Fischinger zu bieten. Gespendet hatte die Noten Bernd Klingenstein, der überzeugender Poppins-Fan ist.

Schon einmal in Form ließ Ralf Schon das Udo-Jürgens-Medley folgen. "Und immer wieder geht die Sonne auf", "Mit 66 Jahren", "Aber bitte mit Sahne" und "Das ehrenwerte Haus" waren Erinnerungen an den verstorbenen Künstler, der 100 Millionen Tonträger verkauft hat. Christine und Matthias Konstanzer hatten die Noten des legendären Entertainers gespendet.

Auch für die legendäre "Adele" fanden die Musiker mit Anton Maier einen Spender, deren Hits hörten die Gäste gerne.

Ohne einen Marsch geht es bei einem Jahreskonzert natürlich nicht. Rainer Kopf hatte sich für den "Deutschmeister-Regiments-Marsch" von Wilhelm-August Jurek entschieden, diese Noten hat der Musikverein schon seit Jahren in seinem Bestand.

"Streicheleinheiten" gab es bei der ersten Zugabe. Bevor die Aktiven auf die Bühne kamen, zeigte zunächst der Fischinger Nachwuchs unter der Leitung von Marco Fuentes, dass er musikalisch genauso gut drauf ist, wie die Aktiven.

Nach dem "Rock-It-Medley" von Kurt Gäble gab es "My Dream" zu hören, bei dem Marc Bossenmaier mit seinem Solo für Flügelhorn für Begeisterung sorgte.

Mit den "Disney-Film-Favorites" von Johnnie Vinson zeigte der Musikverein unter seinem Dirigenten Julian Klingenstein, dass man optimistisch in die Zukunft blicken kann. Mit dem "Adventure for Concert Band" von Markus Götz und der fälligen Zugabe ging es in die Pause.