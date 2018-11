Sulz a. N. Parken im Schulhof ist ein Sicherheitsproblem für Kinder

Bedingt durch einen Überhang von Stunden und der in der Vergangenheit guten Versorgung mit Lehrkräften für das Fach Religion sei jedoch Pfarrer Oliver Velm abgezogen worden. Das Betreuungsangebot an drei Nachmittagen in der Woche werde sehr gut angenommen, 32 Schüler hätten sich dazu angemeldet. Auch das Mittagessenangebot stoße auf gute Resonanz.

Im Rahmen des Jugendbegleiter-Programms finden nachmittags verschiedene Arbeitsgruppen statt. Unterstützt wird die Schule von Gertrud Teller vom Kinder- und Jugendbüro mit einer Kreativ-AG. Lothar Ellinger leitet die Druck-AG. Im Rahmen des Streuobstprojekts bietet er außerdem verschiedene Aktionen an. In Kooperation mit dem Musikverein startete dieses Schuljahr wieder eine Bläserklasse. Die Schule beteiligt sich auch am Seniorennachmittag der Gemeinde und wirke bei der Gestaltung des schmotzigen Donnerstags mit.

Nach der diesjährigen Einschulung von 16 Erstklässlern erwartet Christine Fries eine weitere Steigerung auf etwa 20 Abc-Schützen im nächsten Jahr.