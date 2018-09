Sulz-Holzhausen. Die Route des Seniorenkreises führte über Tübingen und Bad-Urach nach Blaubeuren. Dort verschaffte sich die Gruppe mit dem Bähnle bei einer Panoramafahrt einen Überblick von Blaubeuren. Endstation war der Blautopf. Bei einer Besichtigung zeigte sich dieser in den schönsten Blautönen. Die Klosterkirche und die herbstlich verfärbten Bäume spiegelten sich auf der Wasserfläche. Bei Kaffee und Kuchen ließen sich die Senioren im Café am Blautopf nieder. Der Rückweg führte über das Benediktinerkloster, welches in unmittelbarer Nähe des Blautopfs liegt. Die Besichtigung des Hochaltars in der Kirche des Klosters erwies sich als sehr lohnend. Den Abschluss machte die Gruppe im Hirsch in Gächingen.