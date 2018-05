Sulz a. N. Ortsvorsteher sucht das Gespräch

Wie Pfister in der Sitzung des Ortschaftsrats betonte, würde er sich über einen Fortbestand freuen und suche daher das Gespräch mit den Jugendlichen. Thema ist unter anderem der Alkoholgenuss und das, was manche Ortschaftsräte an Hinterlassenschaften vorfinden. Was den Lärmpegel betrifft, so fand es Ortschaftsrätin Gaby Bruker "in keiner Art und Weise belästigend".

Auch Sulzer Kinder werden in Glatt betreut

Mit der Kindergartenplanung sprach Pfister einen weiteren Punkt an. Ab 1. September werden in Glatt zwölf Kinder von drei bis sechs Jahren betreut und zwei ab einem Jahr. Der Gesamtbedarf ab 1. Januar 2019 belaufe sich auf 16 Kinder in Glatt, gab der Ortsvorsteher bekannt. Drei Kinder kämen jeden Tag aus Sulz. Die Kinderzahlen der Gesamtstadt steigen von 333 Kinder am 1. September 2018 auf 446 bis zum 1. September 2019, doch könne die Stadt dies mit 480 Plätzen gut bewältigen, so Pfister.