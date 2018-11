Sulz a. N. Oper über und für die Menschen

Sulz-Glatt. "Im Grunde genommen ist es schon ein Musical" sagt Sven Gnass, künstlerischer Leiter der Opernfestspiele, der "Carmen" nicht nur aus diesen Gründen und der schon länger auf dem Schirm hat. Denn zur Verpflichtung, die sich daraus ergibt, dass eben Musik aus dieser Oper die musikalische Neuzeit im Wasserschloss einleitete – Gnass sagt: "Das lag einfach nahe"! –, und der Feststellung, dass es sich a um ein "brückenbauendes Werk" handelt, ist es die menschliche Dimension, die "Carmen" innewohnt.

Es ist eigentlich das Schlagwort schlechthin: Mensch. Dieser interessiert den Künstler. Ihn will er zeigen, dem Publikum will er vor Augen halten, dass das Spiel auf der Bühne und in der Musik ganz viel damit zu tun hat, was unsereins so erleben mag. Es ist nichts Abstraktes, schon gar nicht Abgehobenes, sondern es sind menschliche Geschichten, die sich auch aus der Musik ganz zwanglos lesen lassen. Klar, es geht so gut wie immer irgendwie um Liebe, um Spielarten von Enttäuschung und Macht, von Erfüllung und Verlust. Auch Bizets "Carmen" schließt sich da unproblematisch an "Don Giovanni", "Tosca", oder "Rigoletto", die zuletzt in Glatt aufgeführt wurden, an.

Und auch an einer anderen Stelle soll es trotz der einjährigen Unterbrechung, die der biennale-Rhythmus mit sich bringt, idealerweise nahtlos weitergehen. Gemeint ist der besondere Charme der Opernfestspiele Glatt. Dort wird seit 2006 regelmäßig ein Opernhaus auf Zeit aus dem Boden gestampft. Das einzige, was zu Beginn da ist, sind Zeit und das Schloss. Okay, und das Schloss-Café, in dem sich die Künstler gerne auch mal einen Kaffee gönnen. Doch schon in Sachen Stromversorgung muss die Produktion jedes Mal kräftig nachrüsten. Und dass dort, wo Passanten eben noch durch den Durchgang des Westflügels des Wirtschaftstrakts traten und mitten im Hof standen, sich jetzt eine Tribüne für mehr rund 1000 Besucher erhebt, ist kaum nachvollziehbar – aber eben Glatt. Genauso bedeutet Glatt auch, dass eben jene Passanten jetzt vielleicht auf Gartenstühlen ihren Kaffee genießen – und dabei mittendrin in den Proben zur großen Oper sind.