Sulz a. N. Nur die Feinheiten fehlen noch

Sulz-Glatt. Knapp zwei Wochen bleiben ihm auch noch für die Fertigstellung des Werks. Doch dieser Zustand wird eigentlich nie erreicht. Stockhus spielt mit dem Gedanken, noch während der Ausstellung an dem Bild zu arbeiten. Er ist inzwischen an den Feinheiten, dem eigentlich kreativen Teil, der zwar sehr aufwendig ist, nichtsdestoweniger aber Spaß macht. Da ist er auch sehr einfallsreich, wie schon jetzt zu erkennen ist.

Der Betrachter wirft einen aufschlussreichen Blick auf das Ortsbild mit dem Wasserschloss im Zentrum. Die Häuser sind detailgetreu gemalt, aber das Bild gibt weit aus mehr her als ein Foto aus der Luft – nämlich auch Einblicke in sonst verborgene Winkel, Ecken, Höfe und Gärten. "Es muss stimmig sein", sagt Stockhus. Deshalb beseitigt oder verschönert er so manche Bausünde. Aus der Feuertreppe an der Zehntscheuer wird beispielsweise eine Rutsche. Auf dem Flachdach eines modernen Gebäudes, umgeben von alten Häusern, ist der Landesplatz für Außerirdische platziert. Ein abgerissenes altes Haus am Ortsrand lässt der Künstler wiedererstehen, so wie er es noch in Erinnerung hat. Eine Brücke über die Glatt zum "Züfle" hat er schon vorweggenommen. Dort, wo sich die neuen Häuser befinden, will er sich auch noch etwas einfallen lassen. Das ergebe sich beim Malen, erklärt Stockhus.

Im Schlosshof und hinter der Zehntscheuer lässt er Pilze wachsen – das sind die Sonnenschirme des Schlosscafés. Aus dem Bauerngarten zwischen Rathaus und Schloss hat Stockhus ein Labyrinth geschaffen. Eine Herde Schafe zieht auf der Einbahnstraße an der Schlossgartenmauer entlang. Das Schloss selber möchte der Künstler noch plastischer gestalten. Die Straßen werden ebenfalls belebt. Stockhus hat also noch einiges zu tun.