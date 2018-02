Sulz a. N. Neue Vorsitzende bleibt an der Spitze des Musikvereins

Jugendleiterin Saskia Schlotterbeck würdigte die gute Zusammenarbeit mit dem Musikverein Renfrizhausen. Im Moment seien 18 Kinder in der Ausbildung, und neun Kinder würden an der Blockflöte ausgebildet. Eine tolle Sache sei auch die Teilnahme am Mühlheimer Weihnachtsmarkt gewesen.

Ortsvorsteherin Barbara Klaussner leitete die Wahlen. Dabei wurde Petra Dreiwurst als Vorsitzende bestätigt, ebenso Schriftführerin Stefanie Rauch und die Beisitzer Conny Obermaier, Markus Erlenmaier und Manuele Widemann. Mit einem kleinen Ausblick beendete Petra Dreiwurst die Versammlung.

Termine: Am 1. Mai gibt es das traditionelle Maifest, im Sommer steht das Platzkonzert an. Hinzu kommen das Herbstfest und am Sonntag vor Heiligabend das Jahreskonzert.