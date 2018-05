Sulz a. N. Neue Pfarrerin vorgestellt

Sulz-Renfrizhausen. "Ich freue mich, wenn es regnet, denn es regnet ja auch, wenn ich mich nicht freue." Mit diesen Worten begrüßte Pfarrer Christoph Gruber die "Wandbühlgemeinde" am Himmelfahrtstag in der trockenen Michaelskirche in Renfrizhausen. Mehr als 150 Gottesdienstbesucher aus dem gesamten Kirchenbezirk und vor allem aus dem Nahbereich, zu dem Bergfelden, Vöhringen, Sigmarswangen, Wittershausen, Hopfau und Dürrennmettstetten, Empfingen, Mühlheim, Holzhausen, Sulz und Renfrizhausen gehören, waren gekommen. Dekan Ulrich Vallon stellte die neue Pfarrerin zur Diensthaushilfe, Kathrin Sauer, vor. Wenn auch die offizielle Bezeichnung sich nach Hilfspfarrerin anhöre, so übernehme sie eine sehr wichtige Aufgabe. Solche Pfarrstellen helfen dem Dekanat, die Versorgung der Kirchengemeinden mit Pfarrern sicherzustellen, gerade dann, wenn wegen Stellenwechsels oder in Krankheitszeiten Pfarrer fehlten. So sei Kathrin Sauer auch dem Nahbereich Oberndorf im Moment zugewiesen, ihr Dienstumfang seien 50 Prozent.