Sulz a. N. Neue Fachberaterin für Musik

Sulz. Annette Blaas vom Albeck-Gymnasiums ist seit diesem Frühjahr mit einem Teil ihres Deputats als eine der fünf Fachberater Musik an der Oberen Schulaufsichtsbehörde tätig. Diese für das Regierungspräsidium Freiburg arbeitenden Studiendirektoren tragen zum einen zur Qualitätssicherung und -entwicklung des Unterrichts bei, zum Beispiel durch regelmäßige Beratungsbesuche bei Fachschaften eines Schulsprengels, durch die Leitung regionaler Lehrerfortbildungen (etwa zu den Schwerpunktthemen im Abitur) oder durch die Beratung und Supervision einzelner Lehrkräfte. Zum anderen unterstützen sie Schulleitungen (bei fachlichen Beurteilungen, in sächlichen Fragen, als beratende Begleiter in der Schulentwicklung) und erfüllen Aufgaben im Auftrag der Schulverwaltung, wie das Erstellen von Abiturprüfungsaufgaben, die Arbeit in regionalen und überregionalen Fachkommissionen.