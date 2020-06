Sulz a. N. Neue Details zu Auseinandersetzung bekannt

Sulz. Im Sulzer Wöhrd-Park ist es am vergangenen Samstag gegen 18.45 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Vier Beteiligte sind dabei verletzt worden. Ein 25-Jähriger erlitt eine Kopfwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, obwohl ein Vater nur seine Kinder beschützen wollte, und was BMX-Fahrer damit zu tun haben, lesen Sie in unserem (SB+)-Artikel.