Sulz a. N. Neu gestalteter Latschare-Platz

Sulz-Holzhausen. Es ist ein lang gehegter Wunsch der Holzhausener Dorfgemeinschaft: ein Treffpunkt für jung und alt im Dorfmittelpunkt. Dort steht jetzt ein neuer Brunnen bei der alten Linde mit Sitzgelegenheiten, die zum Plausch einladen. "Das war schon immer ein Latschareplatz", so Ortsvorsteher Gregor Plocher. 180 000 Euro kostet das neue Zentrum, finanziert wurde es mit "Leader"-Fördermitteln.

Feierlich eingeweiht wird der Platz am Sonntag, 23. September. "Dann bekommt die Ortschaft die Leader-Plakette überreicht, die einen Platz am Rathaus finden wird", so Ortsvorsteher Gregor Plocher im Pressegespräch.

Die Anträge für die Förderung habe damals Lutz Strobel, der Vorgänger von Plocher, gestellt. "Er hat die Gelder freigemacht", so Plocher. Zusammen mit dem Bürgermeister Gerd Hieber und der Stadtverwaltung wurde der Antrag seinerzeit dem Landtagsabgeordneten Stefan Teufel in die Hand gedrückt, der dem Antrag auf Forderung stattgegeben hatte.