Sulz a. N. "Nemmed se doch grad g’schwend Platz!"

Seine Inspiration hole er aus dem täglichen Leben - an der Supermarktkasse, bei Grillfesten oder an der Fleischtheke schnappe er die schwäbischen Eigenheiten auf. Schwaben seien laut Dodokay etwas "schizo". Zum Beispiel würde Schwaben oft A sagen, in Wirklichkeit aber B meinen. Die als Frage formulierte Feststellung "So sitze mr uff’m Bänkle?" wäre in Wirklichkeit eine indirekte Anspielung auf die Faulheit des Angesprochenen. Doch der Schwabe sei einfach zu nett und könne manche Dinge einfach nicht sagen.

Anderes werde dagegen überbetont, wie etwa die Wendung "grad g‘schwend". "Nemmed se grad g’schwend Platz!" war nur einer von zahlreichen Sätzen, die laut Dodokay ständig von schwäbischen Arzthelferinnen verwendet werden.

Auch der (schwäbische) Feuerwehrmann war ein beliebtes Motiv von Dodokay. Statt einfach zu sagen: "Er isch an dr Boom nagfara", greife dieser zu umständlichen Beamtenformulierungen wie "Der Fahrzeuglenker manövrierte sein Gefährt in das Nadelgehölz", ohne dabei seinen schwäbischen Akzent verbergen zu können. Die Lachmuskeln der Zuschauer wurden ein ums andere Mal strapaziert. Am Ende hieß es dann "Danggee, Sulz!". Doch ohne Zugabe ließ das begeisterte Publikum den selbsternannten "Synchro-Grasdackel" nicht von der Bühne. Auch nach dem Ende der Live-Show stand Dodokay den Fans für Selfies, Autogramme und Fragen zur Verfügung und sicherlich waren ihm auch die Dürrenmettstetter nicht böse.