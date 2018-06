Sulz a. N. Naturkindergarten kommt nicht in den Bedarfsplan

Wie mehrfach berichtet, hat sich eine Initiative für einen Natur- oder Bauernhofkindergarten auf dem Naturschutzhof am Radweg zwischen Aistaig und Sulz gebildet. Sie stand jetzt in den Startlöchern: Genug Kinder haben sich angemeldet. Betreuungspersonal wäre ebenfalls vorhanden. Der Betrieb setzt aber die Aufnahme in den Bedarfsplan voraus. In dem Fall wäre die Stadt, wie Tina Nagel von der Verwaltung erläuterte, dazu verpflichtet, 63 Prozent der Betriebsausgaben für die "Kita Natura Neckartal" zu übernehmen. Bei Ausgaben von jährlich 110 000 Euro wären das 70 000 Euro jährlich. Sie äußerte allerdings Zweifel, ob die im vorgelegten Wirtschaftsplan ausgewiesenen Ausgaben ausreichen. Es gäbe eine Finanzlücke, ist sie überzeugt. Zudem wären die Elternbeiträge höher als in anderen städtischen Einrichtungen. Eigenmittel würde der Naturkindergarten ebenfalls nicht einbringen. Mit der Kita Natura eG, die ihren Sitz in Krummbek in Schleswig-Holstein hat, handele sich außerdem um einen unbekannten Träger.

Vor allem hat die Verwaltung die Zufahrt zum Naturschutzhof von Aistaig aus über den Radweg sehr kritisch beurteilt. Die Einrichtung könnte mit dem Auto nicht angefahren werden. Es gebe keinen Winterdienst. Tina Nagel führte weiter an, dass der Bauernhofkindergarten die angespannte Platzsituation bei Kindergärten in der Kernstadt auch nicht entzerren würde.

Jedoch musste sie einräumen, dass das Angebot durch den Naturkindergarten "einzigartig in der Stadt" wäre. Das pädagogische Konzept sei sehr gut und wünschenswert, unterstrich GAL-Fraktionsvorsitzende Heidi Kuhring. Die Stadt plane aber ein Kinderhaus und wolle aus dem Vertrag mit dem kirchlichen Träger aussteigen. Es würde niemand verstehen, wenn die Stadt dann wieder bei einem freien Träger einsteige. Die SPD sehe die Notwendigkeit für einen Naturkindergarten nicht, meinte Klaus Schätzle. Elternbeiträge zu erhöhen, wäre der falsche Weg.