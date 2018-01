Sulz a. N. Narren ziehen durch Bergfelden

Besonders gruselig: die Mühleimer Duachberghexen. Sie imponierten mit ihrem riesigen Hexenwagen, in dem immer wieder Opfer entschwanden. Doch auch anderen wilden Gesellen war nicht über den Weg zu trauen. Ein motorisiertes Stoagwaldmale aus Sigmarswangen machte mit seinem kleinen Gefährt großen Krach und viel Gestank. Die Narrenzunft Vöhringen war mit einer größeren Zahl an Hästrägern vertreten. Zu Gast in Bergfelden war auch die Alt-Empfinger Fasnet mit ihren traditionellen Figuren wie dem Kneller und den Osterbachmännle. Die Sulzer Narrenzunft, die Baurawaldhexen aus Holzhausen und die Hofnarren aus Mühlheim-Renfrizhausen hatten sich in den Umzug ebenfalls eingereiht. Insgesamt nahmen daran 30 Zünfte teil. Die Narrenparty in der Dickeberghalle beginnt heute um 19.30 Uhr. Der Umzug am Sonntag startet um 13.30 Uhr.