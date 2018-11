Sulz a. N. Nach spannenden Duellen Sieger gekürt

Die Spitzenspieler lieferten sich rasangte Ballwechsel. Mit dabei Abteilungsleiter Joachim Hilt, der im Vorjahr den Titel verteidigt hatte, aber auch Bodo Bachmann und Johannes Katz, die in den Vorjahren auch schon auf dem Gewinnertreppchens zu finden waren. In der Endabrechnung hatten Hilt und Bachmann jeweils eine Niederlage. Wegen des besseren Satzverhältnisses durfte sich schließlich Bodo Bachmann hauchdünn als Wanderpokalgewinner feiern lassen.

Bei den Frauen sicherte sich Anita Hauser den ersten Platz vor Helga Hauser. Auf den weiteren Plätzen landeten Gundel Hilt und Marga Bienert. In der offenen Klasse wiederholte Tom Bienert seinen Vorjahreserfolg. Bei den Jugendlichen machte nach spannenden Ballwechseln Elias Bachmann das Rennen.

Joachim Hilt konstatierte am Turnierende, dass sich das Interesse am Tischtennissport in Sigmarswangen wieder sehen lassen könne, nachdem es während der Umbauzeit des Gemeindezentrums leicht zurückgegangen war. Um nachhaltig weiterarbeiten zu können, wolle man aber für die Jugendarbeit verstärkt Akzente setzen.