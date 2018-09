Sulz a. N. Nach der neuen Berechnung verliert Mühlheim einen Sitz

"Wir zweifeln in keinster Weise die Berechnungen der Sitzverteilung an", versicherte Ortsvorsteherin Barbara Klaussner. Sie bat aber darum, die Reduzierung zu überdenken. "Mühlheim gehört zu den vier von neun Ortsteilen, die zwischen 30. September 2017 und 30. Juni 2018 einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen können", erklärte sie. Hier seien noch nicht einmal die künftigen Bewohner des Neubaugebiets mitberücksichtigt. Sie zog auch einen Vergleich zu anderen Stadtteilen: In Holzhausen, dem nach den neuen Berechnungen (wie auch Bergfelden) weiterhin zwei Stadträte zustehen, kämen 538 Einwohner auf einen Sitz, in Bergfelden wären es pro Sitz 805 Einwohner, während Mühlheim mit seinen rund 1000 Einwohnern nur einen Gemeinderatsvertreter erhalten soll.

Barbara Klaussner appellierte an das Gremium, es in Mühlheim bei zwei Sitzen zu belassen und die Zahl der Mandatsträger im Gemeinderat auf 19 zu erhöhen.

CDU-Stadtrat Tobias Nübel wäre damit einverstanden gewesen, den zusätzlichen siebten Sitz für die Kernstadt an Mühlheim abzutreten. Doch dies gehe nicht, betonte Bürgermeister Gerd Hieber, die Kernstadt sei zu stark gewachsen.