Sulz a. N. Musiknacht feiert in Sulz Premiere

In mehr als 50 Städten organisiert das Unternehmen Kneipennächte. "Wir haben verschiedene Formate", erklärte Sanchez am gestrigen Mittwoch bei einem Pressegespräch im Sulzer Rathaus. Die Gastronomen in Sulz hatten sich für die "Musiknacht" entschieden. Sie wird um 20 Uhr auf dem Marktplatz beim "Lamm" mit der Gruppe Sumit Set eröffnet, ab 21 Uhr geht es auch in den anderen Lokalen los mit Musik.

Die Agentur, die in ganz Süddeutschland tätig ist, hat einen Pool von 3000 Musikgruppen. Die für Sulz engagierten sind in der Region kaum bekannt. Sanchez versicherte aber: "Es sind gute Bands."

Die Wirte konnten sich heraussuchen, welche Stilrichtung sie haben wollten. Das wird dann auch von Kneipe zu Kneipe unterschiedlich sein. Das Spektrum reicht von Pop bis Rock und Latin. Die Veranstaltung ist für Besucher ab 20/30 Jahren gedacht. Für die Generation ab 30 gebe es nicht mehr viele Angebote, meinte Sanchez.