Sulz a. N. Musik über viele Grenzen hinweg

Sulz. Gute Musik vieler Genres wird vorbehaltlos gehört. Dieser zeitgemäßen Tendenz zeigt sich Gnass in einem stimmigen Gleichgewicht seit Jahren offen. Musik über stilistische und kulturelle Grenzen hinweg ist das Markenzeichen für die Neujahrskonzerte geworden. Für das erste Konzert im neuen Jahr, das auch junge Zuhörer anzieht, konnte Gnass drei hervorragende Vokalsolisten verpflichten, darunter die bekannten Musicalstars Femke Soetenga und Chris Murray. Murray glänzte bei den Horber Musiktagen im Mai in Glatt mit Melodien aus "Das Phantom der Oper". Des Weiteren die bekannte Opernsolistin Marie-Kristin Schäfer.

Die Musiker des Residenz-Orchester Baden-Württemberg und die Solisten freuen sich auf die Verabredung mit dem Publikum. Die erste Konzertmeisterin Maria Gawrilenko, die im Frühjahr in der Horber Stiftskirche bei der Aufführung von Verdis Requiem brillierte, wird am Neujahrsabend mit ihrer Violine als glänzende Vermittlerin zwischen Orchester, Dirigent und Publikum agieren.

Maria Gawrilenko wurde in der Ukraine als Kind einer Musikerfamilie geboren. Sie erhielt ihren ersten Unterricht mit sechs Jahren. Im Alter von sieben Jahren gab Maria Gawrilenko ihr erstes Solokonzert. Sie studierte am Konservatorium in Moskau. In Deutschland setzte sie ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik Mannheim fort und schloss das Examen erfolgreich ab. Zahlreiche Preise folgten. Seit 2009 ist die Geigerin erste koordinierte Konzertmeisterin der Badischen Philharmonie am Stadttheater Pforzheim. Von der Presse wird Maria Gawrilenko durchweg als "eine Zauberin auf der Geige" gewürdigt mit "einem perfekten Spiel, in dem jeder einzelne Ton Klagen, Lachen und Weinen in sich birgt". Das Programm "Von Berlin bis Hollywood, von UFA bis MGM, von Strauss bis Bernstein" verspricht einen herrlich unbeschwerten Abend mit bekannten musikalischen Akzenten und selten gehörten Arrangements.