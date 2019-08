Sulz a. N. Museumsfreunde wollen keine Flüchtlinge im Haus

Vier-Zimmerwohnung mit 116 Quadratmetern steht leer

Er weist auf die vorhandenen Wohnungen hin: Die kleinere im ersten Obergeschoss sei belegt. Die Vier-Zimmerwohnung im zweiten Obergeschoss mit 116 Quadratmetern stehe leer, könne aber sofort bezogen werden, so Hieber. Das Land habe sie im Hinblick auf Flüchtlinge frei gehalten. "Dort werden wir eine bestimmte Zahl von Menschen unterbringen", teilt er mit. Der Hintergrund ist: Der Landkreis kündigt laufend Unterkünfte zur Erstunterbringung von Flüchtlingen, so in Glatt und in Hopfau das Hotel an der Glatt. Für die Anschlussunterbringung ist die Kommune zuständig.

In der Kernstadt wohnen im "Schützen" Asylbewerber – gleich in der Nachbarschaft zur Unteren Hauptstraße 5. Wenn die Stadt das Gebäude übernommen habe, werde der Umzug stattfinden. Dass dies den Museumsbetrieb beeinträchtige, könne er nicht erkennen, meint Hieber.

Stein des Anstoßes war vor allem, dass die ehemaligen Notariatsräume im ersten Obergeschoss dem Nutzungskonzept zufolge ebenfalls in Wohnungen umgebaut werden sollen. Der Bedarf dafür sei da. Aktuell ist für Hieber jedoch nur die Belegung der Vier-Zimmer-Wohnung.

Dass für die Bauernfeind-Freunde das Museum im Fokus steht, könne er verstehen. Hieber ist aber überzeugt, dass es für Wohnungen und Museum "gestalterische Möglichkeiten" gibt. Mit allen Beteiligten im Haus, auch mit den Bauernfeind-Freunden, solle besprochen werden, wie beispielsweise Zugänge und Sicherheitsfragen geregelt werden könnten. Hieber: "Wenn man sachlich überlegt, wird man Lösungen finden." Von seiner Seite aus bestehe Gesprächsbereitschaft. Bei so vielen Nutzungen im Haus sei dies notwendig, auch um Kompromisse zu finden.