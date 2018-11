Sulz a. N. Multifunktionsraum wird favorisiert

Huber machte klar, dass hinter einem solchen Projekt die Bevölkerung stehen müsste. Die Gründung eines Fördervereins würde unterstreichen, dass die Fischinger die Hallenerweiterung realisieren wollten. Er appellierte, diese Möglichkeit im Zuge der energetischen Sanierung zu ergreifen. Eine solche Chance ergäbe sich sonst lange Zeit nicht mehr.

Dass mit der 1969 – noch vor der Eingemeindung – erbauten Halle sehr viel im Argen liegt, zeigten die auf Zetteln notierten Mängel. Da wurde moniert, dass das Stuhllager ein Ärgernis sei und überhaupt nicht den Sicherheitsbestimmung entspreche. Zusätzliche Lagerräume, etwa für Sportgeräte oder Musikinstrumente, seien nicht vorhanden, sodass die Behindertentoilette noch zu Lagerzwecken benutzt werde. Die Lautsprechertechnik fehle, ebenso eine Überdachung zwischen Schule und Halle. Wenn die Schüler ihr Essen holten, regne es ihnen bei schlechtem Wetter in die Suppe.

Eine Gruppe hat sich mit Hubers Vorschlag eines Multifunktionsraums auseinandergesetzt. Gefragt wurde nach einem Außenzugang, der nötig sein könnte. Kommen mehr Leute in die Halle: Reichen dann noch die Küche, Toiletten und Nebenräume aus? Nicht zuletzt würden zusätzliche Parkplätze benötigt.

In der letzten Runde ging es um die Lösungen: Ein Multifunktionsraum könnte, so die Anmerkungen, etliche Probleme beseitigen, angefangen vom mangelnden Stauraum bis zu mehr Platz für Besucher und zusätzlichen Belegungen.

Es gab aber auch weitergehende Vorschläge. Ein Einwand war, dass der Anbau eigentlich nur eine halbe Lösung wäre. Eine Tischgruppe empfahl, das Kosten-Nutzen-Verhältnis zwischen einer Sanierung und einem Abriss sowie Neubau der Halle zu untersuchen. Das fand, wie am Ende die Punkteverteilung zeigte, die zweitgrößte Zustimmung. Weitere Ideen gingen dahin, noch eine Empore in die Halle einzubauen oder den Anbau gleich auf der gesamten Hallenbreite vorzusehen. Ein Fußgängerüberweg könnte die Parkplätze auf der anderen Neckarseite beim Sportheim zugänglich machen.

Eine sehr deutliche Mehrheit der Teilnehmer am Bürgerforum sprach sich für den Multifunktionsraum aus. Diesen will auch der Fischinger Heimat- und Kulturverein finanziell unterstützen. Der Musikvereinsvorsitzende Ralf Schon lud den Sulzer Gemeinderat und Bürgermeister Gerd Hieber zum Weihnachtskonzert am 8. Dezember ein, um sich in der Halle ein Bild vor Ort zu machen.

Ortsvorsteherin Rita Seitz zeigte sich in ihrem Schlusswort "hoch zufrieden" mit den Ergebnissen. Damit könne man auftreten. Sie kündigte an, dass sich damit der Ortschaftsrat bei seiner nächsten Sitzung beschäftigen werde, um sie dann, rechtzeitig vor den Haushaltsplanberatungen, dem Gemeinderat vorzutragen. Eine breite Basis sei nun da: "Wir haben eine gute Ausgangsposition", ist die Ortsvorsteherin überzeugt.