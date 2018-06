Sulz a. N. Mühlheim feiert in vier Jahren großes Dorfjubiläum

Besprochen wurde dann die Ortsbegehung am kommenden Samstag. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr bei der Bank im Mühlbachring. Dabei geht es zunächst um die Regenwasserableitung, die nach starken Regenfällen im Frühjahr für Angst bei den Anwohnern gesorgt hat. Dort soll noch in diesem Jahr eine Lösung herbeigeführt werden, die Arbeiten sind schon vergeben. Danach geht es zum Neubaugebiet "Fischinger Steige II". Es gibt einen Zwischenstopp im Bereich, wo die Gerokstraße in die Schulbergstraße einmündet. Die Grundschule und anschließend der Friedhof (hier kommt Martin Sackmann von der Stadt hinzu) sind weitere Ziele. Anschließend werden die Blumenbeete angesteuert, und der Abschluss findet im Pralinimo statt.