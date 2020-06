Sulz a. N. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der 63-jährige Biker fuhr gegen 16 Uhr mit einer BMW des Typs RS 1300 auf der K 5508 von Glatt in Richtung Hopfau. Vermutlich wegen eines Fahrfehlers oder in einem Moment der Unachtsamkeit verlor der 63-Jährige in einer langgezogenen und übersichtlichen Rechtskurve kurz vor Hopfau die Kontrolle über das Motorrad.