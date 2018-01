Sulz-Mühlheim (ah). Unter dem Motto "Bewegung ohne Sport" gibt es am Donnerstag, 25. Januar, einen Gymnastikmorgen ab 9.30 Uhr für Mitglieder und Interessierte im "Rössle". Margot Weik bietet eine Dreiviertelstunde Gymnastik an, an der auch Ältere teilnehmen können.