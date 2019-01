Sulz a. N. Mittagessen à la carte mit Bettina Gräfin Bernadotte

Anlass für die Einladung war eine Schenkung von Siegfried Esslinger. Er überließ der Mainau GmbH, deren Geschäftsführerin die Gräfin ist, das Fotoarchiv des preußischen Hoffotografen Helmut Rominger. Esslinger hatte das Archiv in den 1990er-Jahren von den Erben Romingers gekauft. "Was ich dafür gezahlt habe, weiß ich nicht mehr", erzählt er. Er hatte von ihnen ja auch noch mehr für seine Privatsammlung erworben, so den Schreibtisch von Kaiser Wilhelm II, der nun im Hohenzollernzimmer des Glatter Kultur- und Museumzentrums steht, sowie weitere Gegenstände.

"Die Mainau", sagt Esslinger, "war meine zweite Heimat." Am Bodensee hatte er eine Tante, die er während des Zweiten Weltkriegs besuchte. Er kann sich noch gut erinnern, dass am Hafen der Mainau zwei Salutkanonen standen. Die Franzosen hätten sie nach dem Einmarsch in den See geworfen. Dort müssten sie immer noch liegen. Esslinger kehrte 1953 auf die Mainau zurück. In der "Schwedenschenke" hatte er Arbeit gefunden.

An Redestoff fehlte es beim Mittagessen jedenfalls nicht. Zu dem Kontakt kam es über eine Sulzerin, die am Bodensee als Lehrerin unterricht und die Gräfin kennt. Sie wusste, dass Siegfried Esslinger zahlreiche Fotos von der Insel Mainau hat.