Sulz a. N. Mitarbeiter geehrt

Im Jahresrückblick wurden Zahlen zur Produktion und zur Anzahl der Beschäftigten genannt. Die Neckarwerkstatt arbeitet mit 15 Auftraggebern zusammen. Diese stammen vor allem aus Sulz aber auch aus Horb, Oberndorf, Dornstetten und Schramberg. Uta Kolb berichtete über die vielen Veranstaltungen, Arbeitsbegleitenden Maßnahmen und Fortbildungen in diesem Jahr. Glücklich seien die Beschäftigten über den neuen Getränkeautomaten, der seit April in der Neckarwerkstatt in Gebrauch sei.

Derzeit arbeiten 42 Beschäftigte in der Werkstatt im Sulzer Allmandgässle. Diese erledigen verschiedene Arbeiten – vom Bügelservice, der immer noch boomt, über Kuvertier- und Verpack-Arbeiten bis hin zu Montage- und Stanzarbeiten. Gerne sei das Team der Neckarwerkstatt für neue Anfragen offen, warb Kolb in ihrer Ansprache.

Seit November vergangenen Jahres bietet der Sozialdienst der Neckarwerkstatt Plätze für ambulant betreutes Wohnen und begleitetes Wohnen in Familien an. 2021 soll das Wohnheim in Oberndorf bezugsfertig sein, in dem zwölf Plätze für Sulz reserviert sind. Geplant sei zudem ein Tag der Offenen Tür anlässlich des kommenden Verkaufsoffenen Sonntags in Sulz im Frühjahr 2019.