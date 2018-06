Sulz a. N. Mit Wanderung und Schifffahrt

Die volle Mittagsonne brachte die Wanderer trotz ebenem Weg ganz schön ins Schwitzen. Die Strecke bot aber gepflegte Promenaden und Parks und wunderbare Blicke über den See.

Die Schweiz und die dahinter etwas im Dunst liegenden Alpen, bildeten den Hintergrund. In Meersburg, an der Uferpromenade, trafen die Wanderer auf die Nichtwanderer im Gasthaus Valentino, wo die Mittagsrast eingelegt wurde. Auch ein kleiner Stadtbummel war noch im Zeitplan enthalten. Dann hieß es "Leinen los" zur Schifffahrt nach Überlingen.

Mit der "MS-Uhldingen" wurde zunächst die Blumeninsel Mainau angesteuert. Danach landete die Gruppe in Uhldingen und dem verschlafenen Dörfchen Dingelsdorf am Bodanrücken, bevor es in Überlingen wieder an Land ging.