Sulz a. N. Mit Kochrezepten die Erinnerung geweckt

Und nebenbei erfährt man die Legende vom Wiener Schnitzel, wo die Nudeln herkommen, was ein Bologneser ist und erinnert sich noch an die Sauerkraut-Polka. Das Uhlandgedicht "Einkehr" und die Fortsetzung zweier Geschichten runden den 127-seitigen Band ab.

Bereits seit vielen Jahren ist Neidinger, vielen bekannt als Rektor der Fischinger Grundschule, ein erfolgreicher Autor von Geschichten, Erzählungen und Vorlesebüchern für ältere Menschen.

Die Alltagssprache, gewürzt mit feinem Humor, in seinen Werken spricht die ältere Generation an und gerade für Menschen mit Demenz sind diese Koch-Geschichten besonders geeignet. Der feste Einband, in der gleichen Aufmachung wie sein Märchenratebuch, zeigt einen Pfannenwender und einen Kochtopf.

Das buch: Günter Neidinger, "Was hat die Oma heut gekocht?", 127 Seiten, 14,95 Euro, Singliesel-Verlag, Karlsruhe.