Sulz a. N. Mit Heugabeln und Rechen auf den Sulzer Albeckhang

Die Kinder erhielten zuvor eine Einführung im Ökomobil des Regierungspräsidiums Freiburg, das beim Albeck-Gymnasium parkte.

Die Biologin Angelika Schwarz-Marstaller kommt schon seit vielen Jahren mit dem Fahrzeug nach Sulz. Bevor es auf den Hang ging, erklärte sie, welche Pflanzen in dem Naturschutzgebiet vorkommen. Die Königskerze, beispielsweise, werde gern von Hummeln und Schmetterlingen aufgesucht. Dann gibt es aber auch stachelige Pflanzen, wie den Weißdorn, der von den Schafen ebenso wenig gefressen wird wie der Wacholder. Wacholderbeeren können gegessen werden: "Sie sind gut für die Verdauung", meinte die Biologin. Die Schwalbenwurz, erfuhren die Kinder, ist eine Medizinpflanze. Andere Pflanzen wiederum sind giftig, wie der Liguster oder die "stinkende Nieswurz", die mit der Christrose verwandt ist. Es gibt nicht nur seltene Pflanzen am Albeckhang. Man könne auch viele Heuschrecken, Spinnen und sogar Feuersalamander entdecken. Die Arbeit am Steilhang ist aber nicht ungefährlich, weshalb einige Sicherheitsregeln beachtet werden mussten. Bei dem trocken-heißen Wetter durfte diesmal auch kein Feuer angezündet werden. Am Schluss konnten die Realschüler einige Pflanzen und Kleintiere mit ins Ökomobil bringen, um sie unter der Lupe näher zu betrachten.